I Q&A di Everyeye sono disponibili come podcast su Spotify, Apple e Google Podcast

Con l'obiettivo di espandere ulteriormente la nostra offerta e al contempo andare incontro alle esigenze di una pubblico ancora più vasto, abbiamo lanciato una nuova iniziativa: i Q&A di Everyeye sono arrivati in formato podcast sui tre principali servizi in circolazione, ovvero Spotify, Apple podcast e Google Podcast!

I Q&A sono uno degli appuntamenti del canale Twitch di Everyeye più amati in assoluto, e vedono la redazione unita per rispondere a tutte le domande sul mondo videoludico poste dagli utenti. Da sempre, dopo la messa in onda originaria, le repliche in formato video vengono caricate sul canale YouTube Everyeye on Demand. D'ora in avanti, siamo lieti di annunciare che le troverete anche sui seguenti servizi, pronti per essere ascoltati in tutta comodità e in qualsiasi momento:

Nonostante l'iniziativa sia partita da poco, nel momento in cui vi scriviamo potete scegliere tra quattro differenti appuntamenti: il Q&A del 4 febbraio su PS5, Anthem e Return of the Obra Dinn, il Q&A del 7 febbraio su Atomic Heart, Half-Life: Alyx e Kingdom Hearts 3, il Q&A Speciale dedicato agli Oscar del 9 febbraio e il Q&A dell'11 febbraio su The Last Night, le acquisizioni di Sony e Final Fantasy 7 Remake... e la lista continuerà ad allungarsi man mano che andranno in onda le prossime puntate.

Augurandoci d'aver fatto una cosa gradita, restiamo in attesa dei vostri pareri, indispensabili per permetterci di crescere e migliorare ancora: cosa ne pensate di quest'iniziativa? Aspettiamo i vostri commenti al riguardo!