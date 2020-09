I Q&A di Everyeye disponibili come podcast su Spotify, Apple, Google e altri servizi

I Q&A sono uno dei format più amati del canale Twitch di Everyeye. Per chi non lo sapesse, si tratta di dirette durante le quali i nostri redattori rispondono a tutte le domande sul mondo videoludico poste dagli utenti.

A causa dei molteplici impegni della vita quotidiana, non tutti hanno l'opportunità di seguirli in diretta, per cui dopo la messa in onda su Twitch rendiamo disponibili tutte le repliche in formato video sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non solo, per andare in contro alle esigenze di tutti quanti, le carichiamo anche in formato podcast sui principali servizi in circolazione, pronte per essere ascoltate comodamente e in qualsiasi momento, anche in viaggio:

Le trasmissioni della scorsa settimana

La scorsa settimana sono andati in onda due nuovi Q&A, tranquillamente reperibili in replica sui servizi sopra elencati. Il primo è il Q&A Deluxe del 2 settembre incentrato su Marvel's Avengers, Assassin's Creed Valhalla e la funzione di retrocompatibilità su PS5. Il Q&A del 5 settembre ha invece toccato tematiche come l'anniversario di Super Mario, la scena dei giochi indipendenti, l'abitudine di realizzare remake e, ancora una volta, PlayStation 5. Prima di augurarvi buon ascolto, specifichiamo che i podcast vengono caricati il giorno dopo la messa in onda originaria su Twitch.