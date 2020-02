Q&A di Everyeye disponibili anche su Google Podcast, oltre che su Spotify e Apple Podcast

Prima su Spotify, poi su Apple Podcast... noi, però, non ci accontentiamo, e adesso siamo lieti di annunciare che i Q&A di Everyeye sono sbarcati anche su Google Podcast!

D'ora in avanti avrete letteralmente l'imbarazzo della scelta. Dopo la messa in onda dei Q&A sul canale Twitch di Everyeye, caricheremo le repliche in formato audio anche su Google Podcast, oltre che su Spotify ed Apple Podcast. Per ascoltarli sul servizio di Mountain View non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e cliccare il tasto Play sulla trasmissione di vostro interesse. Mentre vi scriviamo sono disponibili all'ascolto le repliche del Q&A del 4 febbraio incentrato su PS5, Anthem e Return of the Obra Dinn e del Q&A del 7 febbraio su Atomic Heart, Half-Life: Alyx e Kingdom Hearts 3, ma non temete, la lista si allungherà in futuro man mano che andranno in onda nuove puntate! Chi invece preferisce godersi le repliche in formato video, continuerà a trovarle dopo la messa in onda sul canale YouTube Everyeye on Demand.

Cosa ne pensate di questa novità? Come sempre, restiamo in attesa delle vostre opinioni e dei vostri suggerimenti, indispensabili per consentirci di crescere e continuare a migliore. Cosa ne pensate della pubblicazione delle repliche dei Q&A in formato podcast? Scriveteci un commento!"