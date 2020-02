Q&A di Everyeye in formato podcast: le trasmissioni dell'ultima settimana

Con l'obiettivo di espandere ulteriormente la nostra offerta e andare alle esigenze di un pubblico in continua crescita, stiamo caricando le repliche di tutti i Q&A, uno dei format più amati e seguiti del canale Twitch di Everyeye, su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e altri servizi analoghi dopo la messa in onda originaria.

Durante i Q&A i nostri redattori rispondono a tutte le domande sul mondo videoludico poste dagli utenti. Da sempre, dopo la diretta su Twitch, le repliche in formato video vengono rese disponibili sul canale YouTube Everyeye on Demand, ma da questo mese abbiamo deciso di caricarle in formato podcast anche sui principali servizi in circolazione, pronte per essere ascoltate comodamente e in qualsiasi momento:

Le trasmissioni dell'ultima settimana

Nell'ultima settimana sono andati in onda due nuovi Q&A, che potete tranquillamente reperire sui servizi sopra elencati. Il primo è il Q&A Deluxe del 21 febbraio, in cui abbiamo soddisfatto tutte le curiosità in merito a giochi come Baldur's Gate 3, The Order 1886 e Animal Crossing. Nel caso non lo sapeste, il venerdì tutti i Q&A diventano Deluxe e durano ben due ore! L'altro podcast che potete trovare è relativo alla Puntata Speciale dedicata ad Ori and the Will of the Wisps, che è invece andata in onda il 26 febbraio. Continuate a seguirci, la lista dei podcast continuerà ad allungarsi nelle prossime settimane man mano che andranno in onda nuove puntate sul canale Twitch di Everyeye.it!