Q&A di Everyeye su Spotify, Apple e Google Podcast: le puntate dell'ultima settimana

Come vi abbiamo già segnalato nelle scorse settimane, con l'intento di espandere ancor di più la nostra offerta e andare incontro alle esigenze del nostro affezionato pubblico, stiamo caricando tutti i Q&A, uno dei format più amati e seguiti del canale Twitch di Everyeye, su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast dopo la messa in onda originale.

Per chi non lo sapesse, durante i Q&A i nostro redattori rispondono a tutte le domande sul mondo videoludico poste dai nostri utenti. Da sempre, dopo la diretta su Twitch, le repliche in formato video vengono rese disponibili sul canale YouTube Everyeye on Demand, ma da questo mese abbiamo deciso di caricarle in versione podcast anche sui principali servizi in circolazione, pronti per essere ascoltate in tutta comodità e in qualsiasi momento.

Le trasmissioni dell'ultima settimana

Negli ultimi sette giorni sono andate in onda due nuove sessioni di domande e risposte, tranquillamente reperibili sui servizi sopramenzionati. Stiamo parlando del Q&A Deluxe di San Valentino, che in quasi due ore ha affrontato argomenti come Ghost of Tsushima, Prey, Dreams e DOOM Eternal, e il Q&A del 18 febbraio, incentrato sul futuro di Bethesda, la Modalità Facile nei videogiochi e Resident Evil 2 Remake. Continuate a seguirci, la lista dei podcast continuerà ad espandersi nelle prossime settimane man mano che andranno in onda nuove puntate sul canale Twitch di Everyeye.it!