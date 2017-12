Q&A, Fighting EX Layer e Demon's Souls in diretta martedì 19 dicembre

Primo appuntamento settimanale con ildi Everyeye.it: martedì 19 dicembre partire dalle 16:00 la redazione si riunirà in diretta sui Twitch e YouTube per rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano, I Game Awards e la PlayStation Experience hanno portato in dote tantissimi nuovi annunci com SoulCalibur VI, MediEvil Remaster e Bayonetta 3, solo per citarne alcuni. Inoltre, sono state recentemente aperte le votazioni per gli Everyeye Awards 2017, quale miglior spunto di discussione?

Alle 17:00 spazio a Schiaccisempre e alla la Beta PS4 di Fighting EX Layer, il nuovo picchiaduro degli autori di Street Fighter EX. Alle 21:00, infine, Alessabdro Bruni riprenderà la sua run a Demon's Souls...

Le trasmissioni (Powered by MSI) andranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.