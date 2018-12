Q&A, Fortnite, PUBG e Ashen in diretta su Twitch il 14 dicembre

Venerdì è il giorno del secondo Q&A della settimana sul canale Twitch di Everyeye.it! Oggi pomeriggio dalle 16:00 in onda una nuova sessione di domande e risposte con la redazione, ma questa non è ovviamente l'unica diretta in programma per il 14 dicembre...

Fortnite Battle Royale (Ore 11:30)

Torna la diretta del venerdì mattina dedicata a Fortnite Battle Royale, in compagnia di RNade!

Q&A Domande e Risposte (Ore 16:00)

Secondo Q&A della settimana con la redazione pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi! Potete lasciare i vostri quesiti nello spazio commenti qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

PUBG (Ore 17:00)

Il capostipite dei Battle Royale approda su PS4... siete pronti per tornare a combattere?

Ashen (Ore 21:00)

Ashen arriva finalmente su Xbox One e PC... giochiamolo insieme!

Tutti gli appuntamenti live andranno in onda come di consueto su Twitch a partire dagli orati indicati, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, la registrazione al canale inoltre è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!