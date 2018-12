Q&A Game Awards, Fortnite 7 e Red Dead Online in diretta il 7 dicembre

Si è conclusa da poche ore la (lunga) notte dei Game Awards che ha portato in dote numerosi annunci da, Far Cry New Dawn al remake di Crash Team Racing, senza dimenticare la consegna dei premi dedicati ai giochi più meritevoli del 2018... ne discuteremo nel Q&A odierno!

A partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta per commentare le novità dai Game Awards 2018, dai giochi annunciati ai vincitori dei vari premi, facciamo il punto della situazione dopo i TGA. Poche ore prima, alle 11:30, RNade torna invece su Fortnite per mostrarsi le novità della Stagione 7 mentre alle 17:00 spazio a Red Dead Online.

Infine, alle 21:00, tornano i PlayerInside (Raiden e Midna) ospiti di A Night With, quattro chiacchiere in libertà con una delle coppie di YouTube videoludici più amati e popolari. Ricordiamo che tutte le live andranno in onda su Twitch, vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per interagire con la redazione e la community.