Q&A GamesCom 2018, Fortnite e Destiny 2 tra le dirette della settimana 20/26 agosto

Vi proponiamo il nuovo palinsesto settimanale delle dirette di Everyeye in programma sul nostro canale Twitch dal 20 al 26 agosto. Tra gli appuntamenti principali ricordiamo che dal 21 al 24 agosto ospiteremo ogni giorno una sessione di Q&A GamesCom 2018 in diretta da Colonia.

Everyeye Live Programmazione Settimana 20/26 agosto 2018

(La programmazione indicata è soggetta a variazioni)

Lunedì 20 agosto

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege feat RNade_

Martedì 21 agosto

Ore 15:00 - Dragon Ball FighterZ Feat SchiacciSempre

Ore 17:00 - Q&A Gamescom 2018 - Day 1

Ore 21:00 - Destiny 2 Feat Giorno Gaming

Mercoledì 22 agosto

Ore 17:00 - Q&A Gamescom 2018 - Day 2

Ore 21:00 - Fortnite feat RNade_

Giovedì 23 agosto

Ore 14:00 - Roba Indie con Kenobit: Minit

Ore 17:00 - Q&A Gamescom 2018 - Day 3

Ore 21:00 - The Division Feat Giorno Gaming

Venerdì 24 agosto

Ore 17:00 - Q&A Gamescom 2018 - Day 4

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege feat RNade_

Sabato 25 agosto

Ore 15:00 - Monster Hunter World PC Version

Ore 17:00 - Street Fighter V Feat SchiacciSempre

Domenica 26 agosto

Ore 17:00 - Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr

Ore 21:00 - Fortnite feat RNade_

Come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per rimanere aggiornati sulla programmazione settimanale, così da ricevere una notifica prima dell'inizio di ogni diretta. La registrazione è inoltre necessaria per interagire con la community e la redazione durante le trasmissioni live.

Ricordiamo che è possibile abbonarsi al canale Twitch di Everyeye per ottenere vantaggi e benefit esclusivi come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori e accesso alla chat Telegram con gli aggiornamenti e i "dietro le quinte" del lavoro redazionale.