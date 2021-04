Q&A Gaming: lasciateci qui le vostre domande sui videogiochi

Come vi abbiamo annunciato nella giornata di ieri, il canale Twitch di Everyeye.it si arricchisce di nuovi format ma state tranquilli perchè ci sarà sempre spazio per una sessione di Q&A per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi.

Come ogni martedì il canale Twitch di Everyeye propone due ore di chiacchiere in libertà, per un appuntamento scandito dalle domande della community. Tra curiosità, consigli, approfondimenti e riflessioni sull'attualità videoludica, la redazione sarà a vostra disposizione come sempre dalle ore 15:00, vi invitiamo dunque ad anticiparci sin da ora i vostri quesiti.

Gli argomenti di cui parlare non mancano, dai rumor sul ritorno di Silent Hill e Metal Gear Solid fino ai retroscena sulle attività dei PlayStation Studios svelate da Jaon Schreier. Appuntamento tra poche ore sul canale Twitch di Everyeye, lasciateci le vostre domande qui sotto e cercate di essere concisi, solo così riusciremo a dare spazio a tutte le richieste. Vi ricordiamo che se il nostro lavoro vi piace e volete supportarci potete abbonarvi gratis al canale Twitch con Amazon Prime, tra i bonus per i sostenitori ci sono le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.

In chiusura, gli altri appuntamenti settimanali con i Q&A: il mercoledì alle 15:00 andrà in onda il Q&A Tech mentre il Q&A POP è in programma ogni giovedì alla stessa ora.