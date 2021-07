Q&A Gaming oggi alle 15:00 su Twitch, lasciateci qui le vostre domande

È martedì, e se ci seguite regolarmente allora sapete benissimo cosa significa: è arrivato il momento di una nuova sessione di domande e risposte sul canale Twitch di Everyeye!

La nostra redazione vi aspetta a partire dalle ore 15:00 di oggi 13 luglio per un nuovo Q&A Gaming, durante il quale risponderà alle vostre domande soddisfando ogni curiosità in merito al mondo dei videogiochi, che nonostante la calura estiva e il periodo delle fiere ormai alle spalle, non se ne sta certo immobile. Lo scorso giovedì, ad esempio, abbiamo assistito ad un nuovo PlayStation State of Play, che tra le altre cose ci ha offerto la data di lancio di Death Stranding Director's Cut (quello delle Director's Cut sembra essere un nuovo trend di Sony) e 9 minuti di gameplay tratti da Deathloop, un gioco sviluppato da uno studio Xbox che sarà esclusiva PS5 per un anno. C'è tanto di cui discutere, pertanto non esitate a farci delle domande! Potete già cominciare a porcele approfittando della sezione dei commenti qui in basso, i quesiti più interessanti verranno letti nella diretta di oggi 13 luglio alle 15:00.

In alternativa, potrete intervenire durante la live sul canale scrivendoci in chat.