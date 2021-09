Q&A Gaming: rispondiamo a tutte le vostre domande oggi pomeriggio alle 15:00

Lo ammettiamo, nelle ultime settimane abbiamo saltato più volte l'appuntamento con il Q&A Gaming, embarghi e impegni redazionali ci hanno spinto ad approfondire molti temi durante lo spazio mattutino con Every Morning... ma finalmente il Q&A è pronto a tornare!

Oggi pomeriggio alle 15:00 la redazione di Everyeye.it sarà in diretta per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. E non potevamo tornare in un momento migliore considerando che questa settimana è davvero ricchissima di novità: dall'uscita di Kena (avete letto la recensione di Kena Bridge of Spirits) all'arrivo di giochi come Lost Judgment, Death Stranding Director's Cut, Diablo 2 Resurrected, Sable e Pokemon Unite su mobile.

E ci sono ovviamente tanti tanti rumor... a partire dal misterioso nuovo controller di Nintendo, fino alle voci di corridoio sul gioco di Star Wars targato Quantic Dream (esatto, proprio gli autori di Beyond Due Anime, Heavy Rain e Detroit Become Human) e tante altre notizie e voci di corridoio.

Appuntamento come di consueto sul canale Twitch di Everyeye.it, vi ricordiamo che le repliche sono disponibili come VOD solo per gli abbonati e con 24 ore di ritardo su YouTube, ancora per un periodo di tempo limitato, tra poco saranno accessibili esclusivamente agli iscritti al canale Twitch Everyeye.