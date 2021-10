Q&A Gaming: le risposte alle vostre domande su Twitch oggi pomeriggio alle 15:00

Torna il Q&A Gaming con la redazione di Everyeye, pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sui temi più caldi del momento e su tutto ciò che suscita il vostro interesse riguardante il mondo Sony, Microsoft, Nintendo e PC.

L'appuntamento è fissato per oggi, venerdì 22 ottobre, con la diretta su Twitch fissata alle ore 15:00 in punto. I nostri ragazzi vi forniranno risposte chiare ed esaustive su tutto ciò che volete scoprire in più sul mondo videoludico, in particolare sul tema più caldo del momento rappresentato dall'annuncio di God of War su PC, in arrivo il prossimo 14 gennaio 2022 e già molto atteso dagli appassionati muniti di mouse e tastiera. E ancora, perché non spostarsi anche sui territori cinematografici parlando del primo trailer del film di Uncharted con protagonisti Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Victor Sullivan. Il filmato ha fatto molto discutere creando una vera e propria spaccatura tra gli appassionati della serie Naughy Dog: parlatene assieme a noi così da avere un quadro ancora più chiaro sul progetto!

Appuntamento quindi ad oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye. Il Q&A verrà poi messo a disposizione in replica su Youtube 24 ore dopo in VOD per gli abbonati.