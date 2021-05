Q&A Gaming torna oggi alle 15:00, lasciateci qui le vostre domande

Torna anche oggi il Q&A Gaming di Everyeye.it, come di consueto la redazione è pronta a rispondere a tutte le vostre domande ed esaudire le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi.

Martedì 25 maggio il canale Twitch di Everyeye è pronto ad accogliere interrogativi, curiosità e richieste da parte degli spettatori. A partire dalle ore 15:00, l'ordine del giorno si svilupperà secondo i vostri quesiti, per due ore di domande e risposte sul mondo dei videogiochi. Sin da ora, vi invitiamo dunque ad anticiparci le vostre domande in calce a questa notizia: lo spazio commenti è a vostra completa disposizione, lasciateci qui sotto le vostre domande, cercate di essere sintetici e concisi, solo così riusciremo a dare spazio a tutti.

Si avvicina l'E3 di Los Angeles e gli argomenti di cui parlare certamente non mancano tra rumor e leak come le anticipazioni su Final Fantasy Origin, senza dimenticare le nuove uscite della settimana come Biomutant e Shin Megami Tensei 3 Nocture HD Remaster. Appuntamento dunque alle 15:00 con il Q&A Gaming di Everyeye.it, la trasmissione sarà preceduta dal consueto show mattutino Every Morning (dalle 10:00 alle 12:00) da una nuova puntata di Divano Express (alle 14:00) e seguito dagli appuntamenti dedicati a Returnal (17:00), al secondo turno di qualifica del torneo Ferrari Esport Series 2021 e dalla finale della Besta eCup in onda alle 21:00.