Q&A, Ghost Recon Breakpoint e la maratona Destiny 2 Shadowkeep in diretta oggi su Twitch

Quella di martedì primo ottobre è senza dubbio una giornata cruciale per le dirette targate Everyeye Live, con una serie di appuntamenti che partiranno a metà mattinata e si concluderanno solamente a notte inoltrata.

Dalle 11:00 saremo in diretta con Ghost Recon Breakpoint per continuare la nostra Road to Review, giocheremo con lo shooter Ubisoft in vista della recensione, alle 14:00 invece spazio a eFootball PES 2020 in compagnia di Giuseppe Arace.

Alle 16:00 torna il consueto spazio Domande e Risposte con la redazione pronta a rispondere a tutti i vostri quesiti sul mondo dei videogiochi. Potete porre le vostre domande nello spazio commenti qui sotto, le più interessanti troveranno risposta nella diretta di oggi pomeriggio.

Alle 17:00 si continua con SchiacciSempre alle prese con Mortal Kombat 11 mentre alle 19:00 partirà la maratona di Destiny 2 Ombre dal Profondo, che andrà avanti per tutta la sera, portando i giocatori a scoprire le novità dell'espansione, disponibile d oggi su PC, PS4 e Xbox One.

Sintonizzatevi sul canale Twitch di Everyeye per seguire tutte le dirette, iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, così da non perdere neanche un secondo dei nostri show. Vi aspettiamo!