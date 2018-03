Q&A God of War: Domande e Risposte in diretta oggi pomeriggio alle 16:00

In contemporanea con la scadenza dell'embargo sulle anteprime, oggi pomeriggio alle 16:00 la redazione di Everyeye.it si riunirà su Twitch e YouTube per una sessione diinteramente dedicata a God of War , nuova attesissima avventura di Kratos in arrivo il 20 aprile su PlayStation 4.

Recentemente, durante un Press Tour organizzato da Sony abbiamo potuto provare con mano God of War, siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande in merito e raccontarvi le nostre impressioni sulle novità che caratterizzano questo episodio della saga.

Appuntamento dunque oggi pomeriggio alle 16:00 per una sessione di Domande e Risposte interamente dedicata a God of War! Vi invitiamo a registrarvi al nostro canale Twitch e su YouTube per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.