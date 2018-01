Q&A, GTA Online, FIFA 18 Ultimate Team e Rainbow Six Siege in diretta oggi 19 gennaio

Preparatevi ad una giornata ricca di appuntamenti targati. Ce ne sono in programma ben quattro, uno più imperdibile dell'altro. Cominceremo allecon il nostro consueto, durante il quale la redazione si riunirà in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube per una nuova sessione di domande e risposte.

A partire dalle ore 17:00 giocheremo invece a Il Colpo dell'Apocalisse di GTA Online, mentre dalle ore 19:00 saremo in compagnia de Il Green con FIFA 18 Ultimate Team. Alle ore 21:00 chiuderemo in bellezza la giornata giocando a Rainbow Six Siege.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!