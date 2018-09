Q&A, Immortal Unchained e Splatoon 2 in diretta su Twitch venerdì 7 settembre

Per la giornata odierna abbiamo in programma tre appuntamenti speciali su Twitch: a partire dalle 16:00 saremo in diretta con il secondo Q&A della settimana, a seguire il live gameplay di Immortal Unchained e il ritorno di Splatoon 2 in compagnia di Re-Polp Fiction.

Q&A Domande e Risposte (Ore 16:00)

Secondo Q&A della settimana con la redazione pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi! Potete lasciare i vostri quesiti nello spazio commenti qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Immortal Unchained (Ore 17:00)

Immortal Unchained è ora disponibile per l'occasione vi mostriamo due ore di gameplay di questo nuovo action adventure dalle tinte oscure.

Splatoon 2 (Ore 21:00)

Una serata in compagnia del team Re-Polp Fiction impegnato a mostrarci le principali novità di Splatoon 2, il coloratissimo splattatutto targato Nintendo.

Tutti gli appuntamenti live andranno in onda come di consueto su Twitch a partire dagli orati indicati, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, la registrazione al canale inoltre è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!