Q&A da Los Angeles sabato 9 giugno alle 17:00, ci prepariamo per la conferenza EA!

Secondo giorno di Q&A dal Los Angeles! Tra pochissime ore (alle 20:00, ora italiana), Electronic Arts terrà l'evento EA Play E3 2018 con protagonisti (tra gli altri) Battlefield 5, FIFA 19 e Anthem, i ragazzi si preparano alla conferenza con una gustosa colazione...

Colazione in compagnia dei lettori di Everyeye.it, come di consueto alle ore 17:00 di oggi (sabato 9 giugno) saremo in diretta sul nostro canale Twitch per una nuova sessione Q&A, durante la quale risponderanno a tutti i vostri quesiti. La prima giornata a Los Angeles ci ha permesso di tirare il fiato dopo un lungo volo ma oggi si inizia a fare sul serio, con l'imminente showcase di Electronic Arts. Quali sono le aspettative per la conferenza? Ne sapremo certamente di più su FIFA 19 e Battlefield V e probabilmente scopriremo la data di uscita dell'attesissimo Anthem, come da tradizione inoltre non mancheranno possibili sorprese...

Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi.

