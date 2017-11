Q&A, injustice 2 e The Evil Within 2 in diretta martedì 14 novembre

Primo appuntamento della settimana con ildi Everyeye.it: oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:00 la redazione si riunirà in diretta super rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano, l'arrivo di Xbox One X nei negozi sembra aver dato una scossa al mercato recentemente siamo stati invasi da titoli di altissima caratura, senza dimenticare le uscite delle prossime settimane e le novità in arrivo nel 2018.

Alle 17:00 spazio a Schiaccisempre che ci mostrerà il nuovo personaggio di Injustice 2, il corpulento Hellboy. Infine, stasera alle 21:00 Alessandro sarà in diretta con la nuova puntata della run di The Evil Within 2.

Le trasmissioni (Powered by MSI) andranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.