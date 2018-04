Q&A interamente dedicato a Spider-Man in diretta mercoledì 18 aprile

Mercoledì 18 aprile sarà un giorno importantissimo per tutti i fan in attesa di Spider-Man, titolo esclusivo per PlayStation 4 in arrivo a settembre.

Al mattino troverete sulle pagine di Everyeye.it le impressioni di Francesco Fossetti basate sul playtest esclusivo al quale ha avuto modo di partecipare, interviste agli sviluppatori con tantissimi dettagli sulle fasi della lavorazione e sul processo creativo, e alcune sorprese per gli appassionati di fumetti.

Ma non finisce qui! Alle ore 17:00 di mercoledì 18 aprile andrà in onda il Q&A dedicato a Spider-Man sul canale Twitch di Everyeye, durante il quale Francesco Fossetti e Alessandro Bruni risponderanno a tutte le vostre domande sulla nuova avventura dedicata all'amichevole ragnetto di quartiere. Se avete quesiti da porre potete utilizzare la comoda sezione dedicata ai commenti in fondo a questa news. Il alternativa, potrete intervenire nella chat di Twitch durante la trasmissione. A tal proposito vi invitiamo a registrarvi al canale, requisito indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community di Everyeye. L'iscrizione, inoltre, vi permetterà di ricevere una notifica poco prima dell'inizio del Q&A, così non rischierete di perdervelo!

Appuntamento alle ore 17:00 di mercoledì 18 aprile quindi! Non potete assolutamente mancare! Vi ricordiamo che Spider-Man è in sviluppo presso Insomniac Games e che verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's.