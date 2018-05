Q&A Kingdom Hearts 3 e Rainbow Six Siege in diretta lunedì 21 maggio

Per la giornata di oggi, lunedì 21 maggio, abbiamo in programma due livestream su Twitch e YouTube, tra cui una nuova sessione di Domande e Risposte su Kingdom Hearts III e il live gameplay di Rainbow Six Siege.

Kingdom Hearts 3 (Ore 17:00)

Durante il precedente Q&A su KH3 in diretta da Los Angeles abbiamo risposto a molte delle vostre domande ma sfortunatamente non tutti i quesiti sono riusciti a trovare spazio durante la diretta. Per questo abbiamo messo in programma una nuova sessione di Domande e Risposte, in onda oggi pomeriggio alle 17:00. Inoltre rimostreremo il video gameplay già trasmesso lo scorso venerdì, questa volta senza scatti dovuti ai problemi di connessione.

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

In prima serata torna RNade_ per mostrarci le ultime novità di Rainbow Six Siege, l'FPS Ubisoft protagonista di un weekend eSport con le finali della Rainbow Six Pro League.

Le dirette andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.