Q&A Live di Ghost of Tsushima domani su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Nel nostro consueto appuntamento del martedì pomeriggio, la redazione sarà sul canale Twitch di Everyeye per rispondere alle vostre domande su Ghost of Tsushima, l'atteso action adventure a mondo aperto ormai prossimo ad approdare in esclusiva su PlayStation 4.

Nel corso della diretta vi aiuteremo così a sciogliere ogni dubbio sull'esperienza ludica, sui contenuti, sulla storia e sulle ambizioni che accompagnano il nuovo lavoro di Sucker Punch che, specie dopo l'uscita di The Last of Us Parte 2 e l'arrivo a fine anno di PlayStation 5, sta solleticando la curiosità di molti appassionati.

L'appuntamento con la nostra redazione è fissato per le ore 16:00 di domani, martedì 14 luglio, e potrà essere seguito su Twitch. A chi desidera partecipare a questo e a tutti gli altri programmi del nostro palinsesto, consigliamo di effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e, campanella permettendo, ricevere la notifica poco prima dell'inizio delle trasmissioni. Come avvenuto in passato, anche il prossimo Q&A su Ghost of Tsushima sarà pubblicato in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

In attesa di ricevere le vostre domande sulla nuova esclusiva PS4 in arrivo il 17 luglio, vi lasciamo in compagnia dello splendido video di lancio di Ghost of Tsushima.