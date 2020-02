Q&A in diretta oggi dalle 16:00, aspettiamo le vostre domande!

Domande & Risposte per tutti i gusti! Anche oggi potete passare la giornata in nostra compagnia seguendo tutte le nostre live sul canale Twitch di Everyeye.it, che vi offre un palinsesto davvero di tutto rispetto, a cominciare dal Q&A che andrà in onda a partire dalle 16.

Come di consueto, la redazione di Everyeye.it sarà pronta a rispondere a tutti i vostri quesiti e curiosità videoludiche rigorosamente in diretta, per cui iniziate pure a scrivere le domande sotto i commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la trasmissione.

Ma non si vive certo di sole domande, a un certo punto tocca anche all'azione: ed ecco dunque che a partire dalle 17 ci dedicheremo a Granblue Fantasy: Versus, insieme al nostro fedele SchiacciSempre. Tra l'altro Granblue Fantasy: Versus è partito alla grande in Giappone, per cui se volete approfondire, sul nostro sito trovate tante news e informazioni a riguardo.

Infine alle 21 un altro appuntamento ormai fisso con Destiny 2 insieme a Giorno Gaming. Insomma, una chiusura davvero niente male, no?

Ricapitolando:

Martedì 18 febbraio

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Grandblue Fantasy: Versus feat. SchiacciSempre

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Per partecipare alle nostre dirette, iscrivetevi al Canale Twitch di Everyeye.it, e se doveste perdervele live, le trovate tutte anche in differita sul Canale YouTube Everyeye On Demand. Insomma, non avete proprio più scuse per non seguirci!