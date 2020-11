Q&A Live: rispondiamo alle vostre domande su fumetti, film, serie TV e anime

Dopo aver accompagnato il lancio di Xbox Series X/S e PlayStation 5 con tanti approfondimenti a tema nextgen, la redazione di Everyeye.it vi invita a partecipare su Twitch alla nostra nuova sessione di Domande e Risposte prevista per domani alle 14:00 sul mondo dei fumetti, dei film e delle serie TV.

L'appuntamento, come anticipato, si terrà alle ore 14:00 di giovedì 19 novembre e sarà interamente dedicato all'industria dell'intrattenimento nelle sue forme più variegate, permettendoci così di interagire con la community per discutere delle novità più interessanti del piccolo e grande schermo, come pure della dimensione dei fumetti e degli anime.

Cosa leggeremo da qui alle prossime settimane? A quali spettacoli assisteremo nel corso della stagione invernale e nei mesi successivi? Quali annunci attendete maggiormente per le vostre serie cinematografiche, televisive e fumettistiche predilette? Come di consueto, lasciateci pure le vostre domande servendovi del modulo dei commenti che trovate in calce a questa notizia, se avete dubbi da chiarire o se volete interagire con la redazione per conoscere il nostro punto di vista sugli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore.

