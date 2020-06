Q&A con Marco Minoli di Slitherine oggi su Twitch, lasciateci le vostre domande

Il 13 maggio sul nostro canale Twitch ci siamo intrattenuti con Marco Minoli, direttore marketing di Slitherine. Una chiacchierata a 360 gradi sul business dei videogiochi e sulle logiche di mercato che regolano questo settore. L'appuntamento vi è piaciuto molto e per questo abbiamo deciso di replicare nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno.

A partire dalle 14:30 di oggi pomeriggio il Fossa sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye in compagnia di Marco Minoli, il quale risponderà volentieri a tutte le vostre domande, che potete lasciare qui sotto. Se avete dubbi di qualsiasi tipo sulle vendite, sui guadagni, sulla distribuzione, su quanto incida realmente la distribuzione digitale nei guadagni di un publisher, sugli accordi di licenza e in generale su tutti gli aspetti legati alla produzione e commercializzazione di un moderno videogioco questa è l'occasione giusta per soddisfare le vostre curiosità.

La trasmissione durerà circa un'ora, ovviamente potrete intervenire in diretta (a tal proposito vi ricordiamo di iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dello show) per chiedere qualsiasi cosa, in ogni caso il consiglio è quello di lasciare i vostri quesiti qui sotto... dunque sbizzarritevi con le domande!