Q&A, Monster Hunter World e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 4 maggio

Nella giornata di oggi (venerdì 4 maggio), i canali YouTube e Twitch di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte e due livestream dedicati a Monster Hunter World e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Di seguito, dettagli e orari delle trasmissioni.

Si parte alle 16:00 di oggi pomeriggio con una nuova sessione di Q&A, dove la nostra redazione sarà pronta a soddisfare ogni vostra curiosità sui temi più caldi e attuali (come Red Dead Redemption 2 e i rumor sui giochi che verranno presentati all'E3 2018).

Si proseguirà poi alle 17:00 con un nuovo appuntamento dedicato a Monster Hunter World, per l'occasione giocheremo l'evento di Street Fighter V dedicato a Sakura, infine alle 21:00 spazio a RNade_ con Rainbow Six Siege.

Le dirette andranno in onda oggi a partire dalle 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube. Come sempre, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.