Q&A, Monster Hunter World e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 9 marzo

Oggi pomeriggio a partire dallesaremo diretta con il nostro consuetodel venerdì, durante il quale la redazione si runirà per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano grazie agli annunci di The Division 2, Call of Duty Black Ops 4 e Super Smash Bros, solamente per citare alcune novità emerse nelle ultime ore. Al termine del Q&A estrarremo a sorte anche tre copie digitali di Downward agli abbonati Twitch Prime, non mancate!



Alle 17:00 spazio al community event di Monster Hunter World mentre alle 21:00 sarà la volta di Rainbow Six Siege giocato da RapiDNade, che ci porterà alla scoperta delle ultime novità dello sparatutto competitivo di Ubisoft.

Le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!