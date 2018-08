Q&A, Monster Hunter World e Splatoon 2 in diretta su Twitch dalle 16:00

Nella giornata di oggi (venerdì 17 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà il secondo appuntamento settimanale con Q&A: Domande e Risposte, oltre a due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Monster Hunter World e Splatoon 2. Le dirette andranno in onda a partire dalle 16:00.

Si parte alle 16:00 di oggi pomeriggio con una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte, occasione in cui la nostra redazione ascolterà tutte le vostre domande sulle ultime novità in ambito videoludico, in modo da soddisfare ogni vostra curiosità. Gli argomenti di cui parlare non mancheranno, soprattutto in vista degli annunci che possiamo aspettarci dalla GamesCom 2018 di Colonia.

Si prosegue poi alle 17:00 con con una nuova sessione di live gameplay dedicata a Monster Hunter World, per poi chiudere alle 21:00 con Splatoon 2 in compagnia di Re-Polp Fiction. Le trasmissioni andranno in onda a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio sul nostro canale Twitch.

Come sempre, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, senza dimenticare che la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Ricordatevi di sfruttare lo spazio riservato ai commenti (a fondo pagina) per anticipare le vostre domande da porre alla redazione di Everyeye durante il Q&A in programma dalle 16:00!