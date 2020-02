Q&A su Nioh 2 domani 5 febbraio, sotto con le domande!

Non vede l'ora di giocare a Nioh 2? Vi capiamo perfettamente. Il nuovo action RPG di Team Ninja, in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, sembra davvero promettente.

Nell'attesa che arrivi sugli scaffali, abbiamo ben pensato di dedicargli un'intera sessione Q&A, durante la quale risponderemo a tutte le vostre domande e soddisferemo ogni vostra curiosità in merito. La nostra redazione vi attenderà sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 17:00 di domani mercoledì 5 febbraio. Se avete già pensato a qualche domanda non esitate a scriverla tra i commenti! Le più interessanti verranno lette durante la diretta.

In alternativa, potrete intervenire direttamente in chat, a patto che siate iscritti al canale Twitch di Everyeye. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanella in alto per attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo non rischierete di perdervi il Q&A e le future trasmissioni.

Nioh 2 verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 13 marzo, e si arricchirà successivamente con tre DLC che arricchiranno la storia. Lo sviluppo procede a gonfie vele ed è ormai entrato nelle sue fasi finali, Team Ninja ha escluso categoricamente un rinvio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il trailer della storia di Nioh 2.