Q&A, PES 2019, Two Point Hospital e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 31 agosto

Un venerdì esplosivo per quanto riguarda le dirette targate Everyeye Live! Sono ben quattro le trasmissioni in programma per oggi, che vi accompagneranno dal primo pomeriggio alla tarda serata. Vediamo insieme il palinsesto completo.

PES 2019 (Ore 15:00)

Giochiamo in diretta con Pro Evolution Soccer 2019, il gioco di calcio targato Konami ora disponibile nei negozi. Una bella occasione per scoprire pregi e difetti del nuovo PES.

Q&A Domande e Risposte (Ore 16:00)

Torna il classico appuntamento del venerdì con i Q&A di Everyeye.it, una nuova sessione di domande e risposte per fugare tutti i vostri dubbi e le curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio commenti qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione di oggi pomeriggio.

Two Point Hospital (Ore 17:00)

L'erede spirituale di Theme Hospital arriva su PC e noi non vogliamo perdere l'occasione di visitare l'ospedale più pazzo del mondo...

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

Nuovo appuntamento con RNade_ e Rainbow Six Siege, lo shooter competitivo di Ubisoft.

Tutti gli appuntamenti live andranno in onda come di consueto su Twitch a partire dagli orati indicati, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, la registrazione al canale inoltre è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!