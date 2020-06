Q&A PlayStation 5 prima della maratona, giovedì 11 giugno alle 14:00

Giovedì 11 giugno alle 15:00 prenderà il via la maratona PlayStation 5 su Twitch aspettando l'evento di presentazione dei giochi PS5 (in programma alle 22:00) ma prima c'è spazio per un Q&A dedicato alle specifiche tecniche della nuova console Sony!

Alessio Ferraiuolo e Tommaso "Todd" Montagnoli vi aspettano in onda dalle 14:00 per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sulle specifiche e le caratteristiche di PlayStation 5. A proposito: come al solito, vi invitiamo a lasciare nello spazio dei commenti i vostri quesiti, la priorità viene data proprio alle domande presenti qui sotto, vi raccomandiamo di essere concisi così da permettere alla redazione rispondere al maggior numero di persone.

La diretta si terrà ovviamente sul canale Twitch Everyeye. Lì è presente una chat attraverso la quale sarà possibile interagire con Alessio e Todd nel corso della live streaming. È necessario essere iscritti alla piattaforma Twitch per poter utilizzare questa funzionalità. Dalle 15:00 invece il Fossa vi aspetta per la maratona che andrà avanti tutto il pomeriggio e fino a tarda serata con numerosi ospiti tra cui Ualone, Raiden e Midna (PlayerInside) e Falconero.

Per quanto riguarda le repliche delle live di Everyeye, potete rivedere tutte le dirette tramite la sezione Video del nostro canale Twitch oppure tramite il canale YouTube Everyeye On Demand.