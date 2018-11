Q&A, PlayStation Classic e Battlefield 5 tra le dirette della settimana

La settimana appena iniziata si prospetta davvero ricca sul fronte delle live, con tanti appuntamenti dedicati ai migliori giochi del momento, da Darksiders 3 a Battlefield V, senza dimenticare i consueti Q&A...

Everyeye Live Settimana 26 novembre/2 dicembre

Lunedì 26 novembre

Ore 13:00 - Darksiders 3

Ore 17:00 - Battlefield V

Ore 18:00 - Overwatch Contenders: Samsung Morning Stars vs Y&B

Ore 21:00 - Fortnite

Martedì 27 novembre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - PlayStation Classic

Ore 19:00 - FIFA 19 feat. Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: I Rinnegati Feat Giorno Gaming

Mercoledì 28 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 21:00 - Call of Duty: Black Ops 4 feat RNade

Giovedì 29 novembre

Ore 17:00 - Battlefield V Community Event

Ore 19:00 - FIFA 19 feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 20:30 - Quattro chiacchiere con Cydonia

Venerdì 30 novembre

Ore 11:30 - Fortnite feat. RNade_

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 21:00 - Destiny 2: I Rinnegati Feat Giorno Gaming

Domenica 2 dicembre

Ore 21:00 - Fortnite feat. RNade_

La programmazione come sempre è soggetta a cambiamenti e modifiche, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a visitare il nostro canale Twitch, al quale vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire con la redazione e la community.