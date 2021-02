Q&A Pokemon con Cydonia: appuntamento a domani su Twitch per discutere delle ultime novità

Prosegue la nostra serie di approfondimenti legati all'universo dei Pokemon. Nel corso della prossima live di Everyeye su Twitch, il buon Cydonia coinvolgerà la community e discuterà delle ultime notizie e indiscrezioni su Pokemon.

La sessione di Domande e Risposte, come di consueto, si terrà sul nostro canale e darà modo agli appassionati di interagire con Francesco "Cydonia" Cilurzo e riassumere le novità e i rumor più importanti che riguardano la dimensione videoludica (ma non solo) di Pokemon.

In vista del Pokemon Day, e delle sorprese che potrebbero arrivare da questo importante appuntamento, i temi di cui poter discutere insieme a Cydonia non mancheranno di certo, a cominciare dalle insistenti voci di corridoio che vorrebbero Game Freak in procinto di annunciare il remake di Pokemon Diamante e Perla proprio in coincidenza del Pokemon Day che si terrà il 27 febbraio.

L'appuntamento in compagnia di Cydonia, e di tutti coloro che vorranno partecipare al nuovo Q&A sui Pokemon, è previsto per domani alle ore 15:00. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi suggeriamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e di attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre dirette e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità legate al mondo dei Pokemon e alle vostre serie preferite tra videogiochi, film, serie TV e anime.