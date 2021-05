Q&A POP il 13 maggio: lasciateci qui le vostre domande su film, serie TV, fumetti e anime

Giovedì 13 maggio torna il Q&A Pop, la sessione di domande e risposte con la redazione di Everyeye.it per discutere insieme e approfondire le ultime novità provenienti dal mondo del cinema, delle serie TV, dell'animazione e dei fumetti.

L'appuntamento come di consueto è alle 15.00. In due ore di chiacchiere in libertà, risponderemo alle vostre domande sugli argomenti più caldi della settimana e faremo il punto sugli ultimi annunci e le uscite del mondo dell'intrattenimento, spaziando tra pareri sui prodotti più recenti, consigli di lettura e speculazioni. Gli spunti di discussione come sempre non mancheranno, dal trailer ufficiale di Venom 2 al debutto di Jupiter's Legacy su Netflix.

Se siete curiosi di conoscere la nostra opinione sulle novità della settimana e sui vostri argomenti preferiti della cultura geek, vi invitiamo caldamente a lasciarci le vostre domande nello spazio dedicato ai commenti disponibile in calce alla news.

In vista del nuovo appuntamento con il Q&A Pop, vi ricordiamo che è possibile iscriversi al canale Twitch di Everyeye.it cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore viola, in modo da ricevere le nostre notifiche poco prima dell'inizio della trasmissione. Se siete iscritti ad Amazon Prime Video, inoltre, potete supportare la nostra attività abbonandovi gratis al canale Twitch di Everyeye: tra i bonus per gli abbonati ci sono l'accesso ai canali Telegram e Discord dll'Orda di Everyeye e le dirette senza pubblicità.