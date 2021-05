Q&A POP il 14 maggio: aspettiamo le vostre domande su film, serie TV, anime e fumetti

Anche questa settimana torna il Q&A Pop, la sessione di domande e risposte in compagnia della redazione di Everyeye.it interamente dedicata a film, serie TV, fumetti, anime e in generale tutto ciò che riguarda la cultura geek.

L'appuntamento sul canale Twitch di Everyeye è alle 15:00 di giovedì 20 maggio, e come sempre ci consentirà di discutere degli argomenti più caldi della settimana e fare il punto sulle ultime novità provenienti dal mondo di intrattenimento, senza dimenticare i consigli di lettura e visione.

Come sempre gli spunti di discussione non mancheranno, dall'imminente uscita di Army of the Dead su Netflix alla quarta stagione della serie animata di Castlevania. Quali sono gli annunci che attendete maggiormente? Siete curiosi di sapere la nostra opinione sui vostri titoli preferiti? Come si consueto, vi inviato a lasciare le vostre domande nello spazio dedicato ai commenti in calce alla news.

