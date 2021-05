Q&A POP il 27 maggio: inviateci le vostre domande su film, serie tv, anime e fumetti!

La redazione di Everyeye.it vi invita ad un nuovo appuntamento con il Q&A Pop, la sessione di domande e risposte interamente dedicata al mondo dei film, delle serie TV, degli anime e dei fumetti.

Appassionati e curiosi potranno unirsi alla nostra redazione a partire dalle ore 15:00 di giovedì 27 maggio sul canale Twitch di Everyeye: due ore di chiacchiere in libertà per discutere insieme e approfondire le ultime novità e in generale tutto ciò che circonda la cultura geek, dall'acquisizione di MGM da parte di Amazon all'imminente Geeked Week di Netflix, iniziativa in cui il colosso dello streaming presenterà attesi titoli in arrivo come The Cuphead Show, la seconda stagione di The Witcher e la serie live-action di Cowboy Bebop.

Quali sono i titoli per cui non vedete l'ora di saperne di più? Quali novità di questi ultimi giorni vi ha colpito maggiormente? Per sapere la vostra opinione o per ricevere dei consigli di lettura/visione, vi invitiamo caldamente a lasciarci le vostre domane nella sezione dedicata ai commenti.

Vi ricordiamo che potete iscrivervi al canale cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola. Se lo desiderate, inoltre, potete supportarci abbonandovi in maniera completamente gratuita se siete iscritti ad Amazon Prime: tra i bonus per i supporter, le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord di Everyeye.