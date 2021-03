Q&A POP domani su Twitch tra film, serie TV, fumetti e anime: spazio alle vostre domande

Dopo avervi accompagnati nell'ultimo Q&A Tech su Twitch, la redazione di Everyeye.it si prepara per la nuova puntata del Q&A POP dell'11 marzo tra fumetti, serie TV, film, anime e a quel dedalo infinito di passioni che concorrono a plasmare la cosiddetta "cultura geek".

Il palinsesto delle nostre dirette prevede così un appuntamento interamente dedicato alle vostre domande e curiosità sulle ultime novità provenienti dal multiverso dell'industria dell'intrattenimento.

Come sempre, gli argomenti di cui discutere non mancheranno di certo e, con essi, anche le risposte della redazione e le considerazioni scaturite dai punti di vista esplicitati dalla community. Se avete dei dubbi da chiarire, o se volete approfondire gli argomenti che vi stanno più a cuore, lasciateci pure le vostre domande attraverso il modulo dei commenti che v'attende in calce a questa notizia, saremo lieti. Chi vi scrive, ad esempio, non vede l'ora di scoprire se la rinascita di Ridley Scott verrà sancita o meno dai suoi tre film in dirittura d'arrivo, o di sapere che cosa ne pensate del nostro verdetto su WandaVision.

Vi diamo perciò appuntamento alle ore 15:00 di giovedì 11 marzo e, per l'occasione, invitiamo chi ci segue a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per ricevere le nostre notifiche poco prima dell'inizio delle nostre trasmissioni tramite l'attivazione della campanella.