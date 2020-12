Q&A POP domani su Twitch: inviateci le vostre domande su fumetti, film, serie TV e anime

La nostra redazione vi invita a partecipare al Q&A POP che si terrà sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00 di giovedì 31 dicembre. La sessione di Domande e Risposte si focalizzerà sulle ultime novità provenienti dal mondo dei fumetti, degli anime, dei film e delle serie TV.

Il nuovo appuntamento con la nostra redazione, complementare e parallelo agli immancabili approfondimenti e streaming a tema videoludico, aprirà quindi una finestra sugli eventi e sulle curiosità provenienti dall'industria dell'intrattenimento nelle sue forme più variegate, similarmente a quanto accaduto nel Q&A Tech del 30 dicembre.

Per chi desidera salutare l'anno in nostra compagnia e chiacchierare di fumetti, anime, serie cinematografiche e televisive, l'appuntamento con il Q&A POP del 31 dicembre è alle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Quali sono gli annunci che attendete maggiormente per la vostra serie preferita? Cosa leggeremo o a quali spettacoli assisteremo da qui ai prossimi mesi? Servitevi pure del modulo dei commenti in calce a questa notizia per condividere le vostre domande e curiosità.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordare a chi ci segue di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche (e non solo) attraverso l'iscrizione al nostro canale Twitch. Con l'attivazione della campanella, è poi possibile ricevere delle notifiche per l'inizio imminente delle trasmissioni.