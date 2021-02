Q&A POP domani su Twitch tra fumetti, film e serie TV: lasciateci qui le vostre domande

Nella cornice del nuovo studio di Everyeye, stiamo preparando la prossima puntata del Q&A POP dedicato alle ultime novità provenienti dal multiverso dell'intrattenimento tra fumetti, film, serie TV e anime, ma anche manga, LEGO e action figure.

Complementare ai nostri consueti approfondimenti videoludici, il prossimo appuntamento con le Domande e Risposte vi permetterà di interagire con la redazione di Everyeye e con i membri della community per fare il punto della situazione sulle novità del grande e piccolo schermo, del mondo dei fumetti e di tutto ciò che contribuisce ad alimentare la cultura geek.

Dall'annuncio di Spider-Man No Way Home alle anticipazioni delle prime foto dal set di The Boys Stagione 3, gli argomenti da trattare non mancheranno di certo, e con essi gli spunti di riflessione offerti da chi vorrà seguirci nella nuova puntata del Q&A POP prevista per le ore 17:00 di venerdì 26 febbraio.

Vi invitiamo perciò a servirvi della bianca lavagna dei commenti per farci tutte le domande che volete in vista della prossima puntata del Q&A POP dal canale Twitch di Everyeye. Quali annunci attendete maggiormente? Cosa vorreste sapere del futuro delle vostre serie manga preferite? Volete soddisfare una curiosità legata alla serie TV che state seguendo? Fatecelo sapere con un commento.