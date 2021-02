Q&A POP su Twitch: inviateci le vostre domande su fumetti, film, serie TV e anime

Dopo avervi presentato il nuovo studio di Everyeye, stiamo preparando la prossima puntata del Q&A POP per rispondere alle vostre domande e soddisfare ogni vostra curiosità sulle ultime novità provenienti dal multiverso dell'intrattenimento tra fumetti, film, serie TV e anime.

Parallelo e complementare ai nostri immancabili approfondimenti a tema videoludico, il Q&A POP prosegue per darvi l'opportunità di interagire con la redazione di Everyeye e fare il punto della situazione tra gli ultimi eventi e le future novità provenienti dall'industria dell'intrattenimento.

Gli argomenti da trattare, come sempre, non mancheranno, dall'uscita degli ultimi cinecomic (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Wonder Woman 1984?) al recentissimo annuncio del film di Sonic 2. Come di consueto, vi invitiamo perciò a servirvi del sottostante modulo dei commenti per sottoporre le vostre domande alla redazione di Everyeye.

Quali annunci attendete maggiormente per la vostra serie fumettistica, cinematografica o televisiva preferita? Cosa leggeremo o a quali spettacoli assisteremo da qui alle prossime settimane? Siete curiosi di sapere che cosa ne pensiamo dell'ultima serie TV più gettonata? Non siate timidi: fateci tutte le domande che volete in previsione della puntata POP del Q&A Live che si terrà l'11 febbraio sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00.