Q&A POP domani su Twitch, rispondiamo alle domande su fumetti, film, serie TV e anime

Dopo avervi accompagnati nell'ultimo Q&A Deluxe su Twitch, la redazione di Everyeye.it è pronta per una nuova puntata del Q&A POP che si terrà il 3 dicembre e nella quale, come di consueto, ci soffermeremo sulle vostre domande legate al mondo dei fumetti, dei film, delle serie TV e degli anime.

Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 15:00 di giovedì 3 dicembre e sarà diretto dal dinamico duo rappresentato da Tommaso "Todd" Montagnoli e Gabriele Laurino. Per l'occasione, proveremo a soddisfare ogni vostra curiosità o dubbio riguardante le serie televisive più importanti, senza disdegnare le ultime novità cinematografiche o fumettistiche.

Come sempre, invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare al Q&A POP di servirsi del sottostante modulo dei commenti per sottoporre alla nostra redazione tutti i quesiti sulle novità e sulle curiosità più interessanti del piccolo e grande schermo, come pure della dimensione dei fumetti e degli anime.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo ai commenti e, qualora non l'aveste ancora fatto, vi estendiamo il nostro invito a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per ricevere gli aggiornamenti sulla programmazione e, tramite l'attivazione della campanella delle notifiche, non perdervi gli appuntamenti in palinsesto con focus su cinema, serie TV, fumetti, anime e videogiochi.