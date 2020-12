Q&A POP, Everyeye oggi su Twitch: inviateci le domande su film, anime, fumetti, serie TV!

Ormai giunti alla vigilia di Natale, la Redazione di Everyeye vi invita ad un ultimo appuntamento in diretta, per una chiacchierata prefestiva dedicata all'universo dell'intrattenimento.

A partire dalle ore 15:00 di quest'oggi, - giovedì 24 dicembre - il Canale Twitch di Everyeye ospiterà infatti l'ormai consueto appuntamento con Q&A POP, declinazione del format Q&A Deluxe che varca i confini dell'industria videoludica per approdare nelle aree di interesse di altri media. Per due orette, si chiacchiererà quindi di fumetti, serie TV, animazione e cinema, con un ordine del giorno definito - come sempre - dalle domande del pubblico. Vi invitiamo quindi ad anticiparci i vostri quesiti e curiosità, sfruttando liberamente lo spazio commenti disponibile in calce a questa news.



In questo periodo prenatalizio le novità non sono certo mancate, tra il clamoroso finale della Stagione 2 di The Mandalorian, l'annuncio di The Book of Boba Fett, nuova serie Disney+ dedicata al celebre cacciatore di taglie della Galassia Lontana Lontana. Sempre sui canali del servizio streaming della casa di Topolino si appresta inoltre a debuttare Soul, nuovo lungometraggio d'animazione confezionato dai maestri Pixar. Dal Sol Levante è invece stato diffuso il primo trailer inglese di Earwig e la Strega, prima pellicola realizzata in CGI dallo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki e del compianto Isao Takahata. Novità anche in casa Netflix, con l'annuncio di un adattamento live action della celebre serie manga di Yu Yu Hakusho.



Insomma, vi attendiamo per un ricco pomeriggio di discussione, occasione anche per scambiarci gli auguri di Natale. L'appuntamento è per quest'oggi, dalle ore 15:00, sul Canale Twitch di Everyeye! Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.