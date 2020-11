Q&A POP, Everyeye oggi su Twitch: lasciateci le vostre domande su anime, film, serie TV

In quest'ultima settimana di novembre, ritorna l'ormai tradizionale appuntamento con il format di Everyeye dedicato al vastissimo mondo di anime, fumetti, manga, film e serie TV!

Di recente introduzione, l'appuntamento con Q&A Pop mette a vostra disposizione la Redazione di Everyeye per discorrere del mondo dell'intrattenimento in tutte le sue molteplici sfaccettature. Dai prossimi appuntamenti col calendario cinematografico alle ultime novità nell'universo delle serie TV, passando per il mondo dell'animazione e del fumetto, tanto nella declinazione del manga nipponico quanto con incursioni nel panorama USA, senza dimenticare il mercato nostrano.



I nostri Redattori vi attendono dunque sul Canale Twitch di Everyeye per due ore di chiacchiere in compagnia. Tra la conferma di Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald nel prossimo Animali Fantastici e Dove Trovarli alla vasta selezione di nuove produzioni in arrivo su Netflix, Amazon Prime Video e sul mercato editoriale, siamo certi che gli spunti per una piacevole discussione non mancheranno! L'appuntamento è dunque fissato per le ore 15:00 di oggi, giovedì 26 novembre, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Direttamente in calce a questa news, potete anticiparci le vostre domande, alle quali risponderemo durante la diretta.



Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo avrete modo di interagire con la Redazione e riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni.