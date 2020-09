Q&A POP di Everyeye: rispondiamo alle vostre domande su fumetti, film, serie TV e anime

La redazione di Everyeye.it vi invita a partecipare su Twitch alla nostra nuova sessione di Domande e Risposte prevista per oggi alle ore 15:00. Il Q&A POP del 30 settembre si focalizzerà sulle ultime novità provenienti dal mondo dei fumetti, dei film e delle serie TV.

Oltre agli immancabili approfondimenti e streaming a tema videoludico, il ricco palinsesto delle nostre dirette sul canale Twitch di Everyeye prevede così un appuntamento interamente dedicato all'industria dell'intrattenimento nelle sue forme più variegate.

Quali sono gli annunci che attendete maggiormente per la vostra saga fumettistica, televisiva e cinematografica preferita? Cosa leggeremo o a quali spettacoli assisteremo sul grande e piccolo schermo nel corso della stagione autunnale e nei mesi successivi? Se avete dei dubbi da chiarire, o se volete semplicemente interagire con la nostra redazione per conoscere il nostro punto di vista sugli argomenti che vi stanno più a cuore, lasciateci le vostre domande attraverso il modulo dei commenti che trovate in calce a questa notizia. Non promettiamo di essere dolci come il set LEGO di Baby Yoda ma faremo del nostro meglio per intrattenervi durante il Q&A Live di mercoledì 30 settembre!

A chi desidera partecipare a questo e a tutti gli altri eventi del nostro palinsesto, consigliamo infine di effettuare l'iscrizione al nostro canale Twitch per essere sempre aggiornati sulle ultimissime novità tra videogiochi, film, serie TV, fumetti e anime. Con l'attivazione della campanella, sarete inoltre in grado di ricevere per le notifiche poco prima dell'inizio delle trasmissioni.