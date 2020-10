Q&A POP su fumetti, film, serie TV, anime:rispondiamo alle vostre domande domani su Twitch

Nel palinsesto delle nostre dirette su Twitch, oltre ai consueti appuntamenti quotidiani in streaming a tema videoludico, apriamo delle finestre sul multiforme universo dei fumetti, delle serie TV, dei film e degli anime con una nuova puntata del Q&A POP.

La programmazione del canale Twitch di Everyeye.it prevede quindi un appuntamento con il Q&A POP in compagnia della nostra redazione a partire dalle ore 15:00 di giovedì 22 ottobre. Come di consueto, ci prepariamo per tempo invitandovi a servirsi del modulo dei commenti che trovate in calce alla notizia per lasciarci le vostre domande.

Quale serie attendete maggiormente? A quale produzione inedita guardate con maggiore interesse? Gli spunti di riflessione e i quesiti più interessanti troveranno risposta nel Q&A POP. In attesa di leggere le vostre domande, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch e ad attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultimissime novità provenienti dal mondo dei videogiochi, dei film o della vostra serie televisiva, anime o fumettistica preferita.

A chi ci segue, ricordiamo infine che dalle ore 17:00 del 22 ottobre il canale Twitch di Everyeye ospiterà un appuntamento speciale a tema Mario Kart Live Home Circuit, il nuovo racing game in Realtà Aumentata che è disponibile su Switch dal 16 ottobre, con buona pace dei gatti che odiano Mario Kart.