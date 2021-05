Q&A POP oggi dalle 15:00 su Twitch: lasciate le vostre domande su anime, fumetti, serie TV

Il Canale Twitch di Everyeye è pronto ad accogliere un nuovo e ricchissimo appuntamento con Q&A POP, il format interamente dedicato al mondo dell'animazione, delle serie TV, di manga e fumetti.

Appassionati e curiosi potranno trovare a propria disposizione la Redazione a partire dalle ore 15:00 di quest'oggi, venerdì 7 maggio 2021, per un appuntamento rilassato tra chiacchiere in libertà. Per due intere ore, risponderemo alle vostre domande, spaziando tra consigli di lettura/visione, pareri sui prodotti recenti e non, commenti, previsioni e speculazioni. A stabilire l'ordine del giorno della chiacchierata, saranno le vostre domande, che vi invitiamo dunque ad anticipare sin da ora nello spazio commenti disponibile in calce a questa news.

Con un ampio numero di novità all'orizzonte, tra l'esordio di Star Wars: The Bad Natch, la presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, l'imminente arrivo di Loki su Disney+ e molto altro ancora, si preannuncia un Q&A POP ricco di spunti- L'appuntamento è dunque sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio. Come sempre, vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo, potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.