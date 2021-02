Q&A Pop oggi alle 15:00 su Twitch, lasciateci qui le vostre domande per la diretta

Puntuale come ogni giovedì pomeriggio torna il Q&A Pop di Everyeye.it: vi aspettiamo alle per 15:00 una nuova sessione di Domande e Risposte con focus su serie TV, fumetti, anime, manga, film e cultura nerd.

Durante la diretta su Twitch risponderemo alle vostre domande, come di consueto servitevi pure dello spazio commenti qui sotto se desiderate sottoporre i vostri quesiti alla redazione e conoscere il nostro punto di vista sugli argomenti che vi stanno più a cuore... gli spunti di discussione certamente non mancano, in un mercato così dinamico come quello dell'intrattenimento. Come sempre vi invitiamo ad essere sintetici per darci modo di rispondere al maggior numero di domande durante la diretta.

Nel frattempo, consigliamo a chi ci segue di effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle ultime novità del campo videogiochi, film, serie televisive, fumetti e anime. Ricordatevi anche l'attivazione della campanella delle notifiche grazie alla quale sarete in grado di ricevere per tempo le notifiche delle nostre trasmissioni in palinsesto. Appuntamento dunque oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch Everyeye... non mancate!