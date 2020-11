Q&A Pop oggi pomeriggio alle 14:00, aspettiamo le vostre domande!

Oggi pomeriggio alle 14:00 torna l'appuntamento settimanale con il Q&A Pop di Everyeye.it, spazio dedicato a domande e risposte su film, serie TV, anime, fumetti, cultura Pop e Nerd.

Potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye per seguire la trasmissione e ovviamente vi invitiamo a lasciare qui sotto nei commenti le vostre domande, le leggeremo in diretta. Il consiglio ovviamente è quello di fare domande brevi e concise, solo così riusciremo a dare spazio alla maggior parte di voi. Nel caso in cui doveste perdervi lo show, sappiate che potrete poi recuperarla tramite la sezione dedicata alle live precedenti su Twitch o sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale carichiamo tutti i contenuti che vanno in onda sulla piattaforma di streaming targata Amazon.

Il Q&A Pop anticipa la maratona review Xbox Series X/S in onda dalle 15:00, un pomeriggio in compagnia della redazione e delle due console Microsoft, in attesa dell'arrivo nei negozi fissato per il 10 novembre. Inoltre vi ricordiamo che alle 10:00 andrà in onda il consueto appuntamento quotidiano con Colazione con Everyeye, oggi in compagnia di Alessandro Bruni.