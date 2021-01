Q&A Pop oggi pomeriggio alle 14:00, lasciateci qui le vostre domande

Anche in questo freddo e piovoso giovedì di fine gennaio torna il Q&A Pop di Everyeye: in onda oggi pomeriggio alle 14:00 una nuova sessione di Domande e Risposte per discutere insieme delle ultime novità dal mondo delle serie TV, dei fumetti, degli anime e dei film.

Durante la diretta su Twitch risponderemo alle vostre domande sugli spettacoli e sulle serie a cui siete più affezionati: come di consueto, servitevi pure del modulo dei commenti qui sotto se desiderate sottoporre i vostri quesiti o dubbi alla redazione e conoscere il nostro punto di vista sugli argomenti che vi stanno più a cuore... gli argomenti e gli spunti di discussione certamente non mancano, in un mercato così dinamico come quello dell'intrattenimento. Come sempre vi invitiamo ad essere sintetici per dare più spazio possibile a tutti i lettori e gli spettatori.

Nel frattempo, consigliamo a chi ci segue di effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle ultime novità tra videogiochi, film, serie televisive, fumetti e anime. Ricordatevi anche l'attivazione della campanella, grazie alla quale sarete in grado di ricevere per tempo le notifiche delle nostre trasmissioni in palinsesto. Appuntamento oggi pomeriggio alle 14:00 sul canale Twitch Everyeye, vietatissimo mancare!